Covid | lo studio | ” Così’ la mascherina Ffp2 riduce il rischio di infettarsi anche a distanza ridotta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 gennaio 2022) “Tre metri non bastano per garantire protezione.a quella, in meno di cinque una persona non vaccinata che sta vicino a una persona con-19 può essere infettata con quasi il 100% di certezza”. Questa è la premessa di un dettagliatopubblicato il 2 dicembre scorso del Max Planck Institute su quanto le mascherine possono proteggere dal contagio. “La buona notizia – si legge nello– è che se entrambi indossano mascherine chirurgiche ben aderenti o, ancora meglio,, ildiminuisce drasticamente”. L’analisi di ricerca di un gruppo di scienziati (Institute for Dynamics and Self-Organisation) a Göttingen ha studiato fino a che punto i dispostivi di protezione individuale sono efficaci in quali condizioni di utilizzo. Nella ricerca ...