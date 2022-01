Covid Lazio | il bollettino | 7 993 nuovi casi 4 631 a Roma e 15 morti Da domani la regione sarà in zona gialla

Advertising

nzingaretti : Nuova ordinanza. Nel #Lazio il test antigenico rapido, secondo le caratteristiche dettate dal Ministero, è valido s… - GuidoDeMartini : ???????? RICOMINCIA LA ROULETTE DEI COLORI. DI PIÙ, L’ASSESSORE DELLA REG LAZIO COMUNICA CHE SI ANDRÀ IN GIALLO A PRES… - fseviareggio : RT @Adnkronos: Covid nel #Lazio, i numeri di contagi e morti. #ultimora - zazoomblog : Covid Lazio 2 gennaio 7.993 casi e 15 morti. DAmato: Zona gialla da domani - #Covid #Lazio #gennaio #7.993 #morti. - rietin_vetrina : Covid 2 gennaio, nel Lazio si registrano ulteriori 7.993 nuovi positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

... fissate con un'ordinanza firmata dal presidente della regioneNicola Zingaretti, in base ...vaccinale (prima e seconda dose) nei quattro mesi precedenti al contatto (oppure aver avuto iled ...Bollettinodeldi oggi, domenica 2 gennaio 2022 : su 24.907 tamponi molecolari e 11.341 tamponi antigenici per un totale di 36.248 tamponi, si registrano 7.993 nuovi casi positivi ( - 4.352). Sono 15 ...Quasi 4 mila contagiati in più rispetto al 31 dicembre. Sei i decessi e 1.307 i ricoverati negli ospedali a causa del virus. Vaccinazioni anche di notte ...Bollettino Covid del Lazio di oggi, domenica 2 gennaio 2022: su 24.907 tamponi molecolari e 11.341 tamponi antigenici per un totale di 36.248 tamponi, si registrano 7.993 nuovi ...