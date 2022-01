Covid Italia, 61.046 contagi e 133 morti: bollettino 2 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 61.046 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, domenica 2 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 133 morti. I tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 278.654, un quarto di quelli del giorno precedente, pari a 1.130.936. Il tasso di positività è schizzato al 21,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia per il Covid sono 1.319, 22, di cui 104 entrati oggi. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.756, 491 in più rispetto a ieri. Salgono così a 137.646 i morti per il Covid in Italia dall’inizio ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 61.046 i nuovida Coronavirus inoggi, domenica 22022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 133. I tamponi effettuati innelle ultime 24 ore sono stati 278.654, un quarto di quelli del giorno precedente, pari a 1.130.936. Il tasso di positività è schizzato al 21,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva inper ilsono 1.319, 22, di cui 104 entrati oggi. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.756, 491 in più rispetto a ieri. Salgono così a 137.646 iper ilindall’inizio ...

