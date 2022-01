Covid, Iss: 1,4% dei casi 24 agosto - 21 dicembre sono reinfezioni (Di domenica 2 gennaio 2022) Dal 24 agosto al 21 dicembre sono stati registrati 15.195 casi di reinfezione Covid, pari allo 1,4 del totale. Lo rende noto l'Istituto Superiore di Sanità con un tweet, riportando i dati nel report ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 gennaio 2022) Dal 24al 21stati registrati 15.195di reinfezione, pari allo 1,4 del totale. Lo rende noto l'Istituto Superiore di Sanità con un tweet, riportando i dati nel report ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - SkyTG24 : #Covid19, Iss: per over 80 no-vax rischio morte è 64 volte più alto rispetto a chi ha booster - MediasetTgcom24 : Iss: impennata di casi sotto i 12 anni e fra 16 e 19 #covid - Ale74terni : Numeri significativi...complimenti - Sandro_sr74 : Covid, Iss: 1,4% dei casi 24 agosto-21 dicembre sono reinfezioni #Covid -