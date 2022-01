Covid | Israele | ' avremo decine migliaia contagi al giorno'

(Di domenica 2 gennaio 2022) "La bufera è in arrivo, già in questi giorni. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. Già nel prossimo futurodidial". Questo l'avvertimento giunto ...

Ieri i contagi di Covid sono stati 4.197, il 4,57 % dei test effettuati. I malati gravi sono saliti a 110. Negli ultimi giorni in Israele si stanno registrando lunghe code in molti centri allestiti per i test. «La bufera è in arrivo, già in questi giorni. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. Già nel prossimo futuro avremo decine di migliaia di contagi al giorno». Questo l'avvertimento giunto oggi dal direttore generale del ministero della Sanità israeliano. "La bufera è in arrivo, già in questi giorni. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. Già nel prossimo futuro avremo decine di migliaia di contagi al giorno". Questo l'avvertimento giunto oggi dal direttore generale del ministero della Sanità israeliano.