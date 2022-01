Covid, in Uk obbligo di mascherina a scuola. Israele: “Quarta dose agli over 60 a 4 mesi dal booster”. Francia, riunione per fare il punto sui servizi essenziali (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Covid non molla la presa in Europa e nel resto del mondo e diversi governi si apprestano a nuove misure e iniziate. Nel Regno Unito – dove ormai la variante Omicron è dominante – nelle ultime 24 ore sono stati registrati 137.583 nuovi casi di infezione da Sars Cov 2 e 73 decessi, in calo rispetto ai 162.572 contagi e 154 decessi del giorno precedente, per un totale di 13,2 milioni di casi e quasi 149mila vittime. Ma nelle ultime 24 ore sono anche state ricoverate in ospedale 1.915 persone, il numero più alto da febbraio scorso. In calo i casi in Germania, dove un mese fa è stato deciso il lockdown dei non vaccinati. Nelle scuole secondarie inglesi scatta l’obbligo di mascherina, gli istituti, che resteranno aperti nonostante la recrudescenza della pandemia. La prossima settimane riapriranno tutte le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilnon molla la presa in Europa e nel resto del mondo e diversi gni si apprestano a nuove misure e iniziate. Nel Regno Unito – dove ormai la variante Omicron è dominante – nelle ultime 24 ore sono stati registrati 137.583 nuovi casi di infezione da Sars Cov 2 e 73 decessi, in calo rispetto ai 162.572 contagi e 154 decessi del giorno precedente, per un totale di 13,2 milioni di casi e quasi 149mila vittime. Ma nelle ultime 24 ore sono anche state ricate in ospedale 1.915 persone, il numero più alto da febbraio scorso. In calo i casi in Germania, dove un mese fa è stato deciso il lockdown dei non vaccinati. Nelle scuole secondarie inglesi scatta l’di, gli istituti, che resteranno aperti nonostante la recrudescenza della pandemia. La prossima settimane riapriranno tutte le ...

