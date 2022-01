Covid: in Lombardia 45 vittime, oltre 10mila nuovi casi (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 10.425 i nuovi casi di Covid in Lombardia, dove sono stati fatti 44.172 tamponi, contro gli oltre 200mila del giorno precedente. Il rapporto tra casi positivi e tamponi è del 23,6% circa. Sono 15 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 10.425 idiin, dove sono stati fatti 44.172 tamponi, contro gli200mila del giorno precedente. Il rapporto trapositivi e tamponi è del 23,6% circa. Sono 15 ...

Advertising

fattoquotidiano : Caos #tamponi in Lombardia, per un test prenotato ieri all'azienda sanitaria bisogna aspettare fino al 5 gennaio… - GiovaQuez : Anche in Toscana, Piemonte, Umbria, Abruzzo e Lombardia il test antigenico rapido positivo non dovrà più essere con… - RegLombardia : ?? Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 209.685 tamponi effettuati, sono 32.696 i nuo… - federico_bosco : Sono 1.070.537 i positivi al covid in Italia, 48.744 in più rispetto a ieri. La regione più vicina alla zona aranci… - danieledv79 : RT @SkyTG24: Covid, in #Lombardia 10.425 nuovi contagi su 44.172 tamponi -