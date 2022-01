Covid: in Italia 61.046 nuovi casi e 133 morti (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 61.046 i nuovi casi di Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 141.262. I decessi di oggi sono 133 (il numero totale dall’inizio della pandemia è 137.646).... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 61.046 idiin, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 141.262. I decessi di oggi sono 133 (il numero totale dall’inizio della pandemia è 137.646)....

