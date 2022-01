Covid, in Italia 61.046 nuovi casi con 278.654 tamponi e 133 morti (Di domenica 2 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 61.046 nuovi casi a fronte di 278.654 tamponi effettuati (sabato i contagi erano stati 141.262 con 1.084.295 test). Il tasso di positività si attesta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 61.046a fronte di 278.654effettuati (sabato i contagi erano stati 141.262 con 1.084.295 test). Il tasso di positività si attesta ...

Advertising

Adnkronos : #Zangrillo: “Dati covid su tamponi e incidenza sono falsi” - Corriere : Chi muore di Covid, in Italia: «Per i non vaccinati rischio 56 volte più alto di chi ha la terza dose» - Corriere : Trenini e balli in diretta su Canale 5. È polemica: «Nel resto d’Italia discoteche chiuse per Covid» - Leonard48598239 : Ministero della Salute, In Italia Covid 02-.01-21: 61.046 casi nuovi in Italia e 133 morti - ottopagine : Covid in Italia, 61.046 nuovi casi in Italia e 133 decessi -