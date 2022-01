Covid in Campania: tasso schizza al 17,4%, aumentano i ricoverati (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Meno tamponi e in Campania il tasso di positività schizza in alto. A fronte di 29.677 test, infatti, i positivi sono 5.192 per un 17,4% rispetto al 10,5 di ieri. Tre i morti. Il tasso di occupazione delle terapie intensive resta stabile con 55 posti mentre aumentano i ricoverati nei reparti ordinari: si passa dai 686 di ieri ai 718 di oggi. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 5.192 Test: 29.677 Deceduti: 3 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 55 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 718 (*) Posti letto Covid e Offerta privata. I dati sulle ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Meno tamponi e inildi positivitàin alto. A fronte di 29.677 test, infatti, i positivi sono 5.192 per un 17,4% rispetto al 10,5 di ieri. Tre i morti. Ildi occupazione delle terapie intensive resta stabile con 55 posti mentrenei reparti ordinari: si passa dai 686 di ieri ai 718 di oggi. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 5.192 Test: 29.677 Deceduti: 3 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 55 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 718 (*) Posti lettoe Offerta privata. I dati sulle ...

