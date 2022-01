Covid, il bollettino di oggi: meglio di ieri, ma numeri ancora alti. ”In settimana arrivo della pillola anti-Covid” (Di domenica 2 gennaio 2022) Covid, Lazio. La situazione è in leggero miglioramento rispetto ai casi registrati nella giornata di ieri, ma è ancora allarma nella Regione per l’altissimo numero di contagi registrati e che non accennano a diminuire. Le parole di D’Amato D’Amato: “Di 36.248 tamponi effettuati nel Lazio, si registrano 7.993 nuovi casi positivi (-4.352), sono 15 i decessi (+9), 1.173 i ricoverati (+19), 152 le terapie intensive (-1) e +1.058 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 22%. I casi a ROMA citta’ sono a quota 4.631. Siamo al 90,5% di seconde dosi over 12 anni, la fascia 5-11 anni ha superato il 10% con circa 40 mila somministrazioni. La fascia 12-19 anni e’ all’80% con oltre 341 mila somministrazioni. Con le terze dosi abbiamo superato il 42% degli adulti con oltre 2 milioni di somministrazioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 gennaio 2022), Lazio. La situazione è in leggero miglioramento rispetto ai casi registrati nella giornata di, ma èallarma nella Regione per l’ssimo numero di contagi registrati e che non accennano a diminuire. Le parole di D’Amato D’Amato: “Di 36.248 tamponi effettuati nel Lazio, si registrano 7.993 nuovi casi positivi (-4.352), sono 15 i decessi (+9), 1.173 i ricoverati (+19), 152 le terapie intensive (-1) e +1.058 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 22%. I casi a ROMA citta’ sono a quota 4.631. Siamo al 90,5% di seconde dosi over 12 anni, la fascia 5-11 anni ha superato il 10% con circa 40 mila somministrazioni. La fascia 12-19 anni e’ all’80% con oltre 341 mila somministrazioni. Con le terze dosi abbiamo superato il 42% degli adulti con oltre 2 milioni di somministrazioni ...

