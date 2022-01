Covid: Francia, domani riunione del governo su Omicron (Di domenica 2 gennaio 2022) Il premier francese Jean Castex domani alle 16 avrà una riunione con dieci ministri del suo governo per fare il punto su Omicron e su come "garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali". Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Il premier francese Jean Castexalle 16 avrà unacon dieci ministri del suoper fare il punto sue su come "garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali". Lo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Francia ha annunciato che, al fine di 'preservare la vita socioeconomica del Paese', le regole della quarantena… - Adnkronos : #Covid oggi Francia, 'quinta ondata forse è l'ultima, variante #Omicron porterà immunità rafforzata'. - repubblica : Francia, Messi e altri tre giocatori del Psg positivi al Covid - fisco24_info : Covid: Francia, domani riunione del governo su Omicron: 'Per fare il punto su come garantire continuità dei servizi' - nicolaidileo : Ho appena sentito il tg, l'inviato in Francia intervista uno che non porta la mascherina,con la scusante dice; che… -