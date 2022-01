Covid e maltempo, negli Usa cancellati 2.725 voli in un giorno (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono saliti a 2.725 i voli cancellati nella giornata di ieri negli Stati Uniti , col trasporto aereo messo in difficoltà dal maltempo e dalla fiammata di contagi di Covid - 19 legati alla cariante ... Leggi su leggo (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono saliti a 2.725 inella giornata di ieriStati Uniti , col trasporto aereo messo in difficoltà dale dalla fiammata di contagi di- 19 legati alla cariante ...

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 2.725 i voli cancellati nella giornata di ieri negli Stati Uniti, col trasporto aereo messo in diffic… - MediasetTgcom24 : Usa, maltempo e carenza staff per Covid: cancellati 2.500 voli #Usa - telodogratis : Usa: maltempo e contagi Covid, i voli cancellati salgono a 2.725 - GiaPettinelli : Usa: maltempo e contagi Covid, i voli cancellati salgono a 2.725 - fisco24_info : Usa: maltempo e contagi Covid, i voli cancellati salgono a 2.725: In tutto il mondo sono stati 4.618 in un giorno -

Maltempo e contagi, i voli cancellati salgono a 2725 La compagnia aerea statunitense più colpita è stata SkyWest, che ha dovuto cancellare il 23% del suo piano di volo.

