Covid-19, si va verso l’obbligo del Super Green Pass per tutti i lavoratori (Di domenica 2 gennaio 2022) A pochi giorni dall’ultimo decreto varato dal Governo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021, ecco che si inizia già a pensare ad un altro grande cambiamento. Se, infatti, le nuove regole, che entreranno in vigore dal 10 gennaio, prevedono modifiche sostanziali alle modalità di tracciamento dei contagi da Covid-19 e ai criteri da adottare in fatto di quarantena, questa volta ad essere al centro dell’attenzione è l’ipotesi di introdurre l’obbligo di Super Green Pass per tutti i lavoratori. Ciò significa che per accedere a qualsiasi luogo di lavoro sarebbe necessario aver completato il ciclo vaccinale, oppure essere guariti dalla malattia. Il provvedimento potrebbe entrare in vigore già dal 5 gennaio 2022: si tratta di una misura che il premier Mario ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 2 gennaio 2022) A pochi giorni dall’ultimo decreto varato dal Governo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021, ecco che si inizia già a pensare ad un altro grande cambiamento. Se, infatti, le nuove regole, che entreranno in vigore dal 10 gennaio, prevedono modifiche sostanziali alle modalità di tracciamento dei contagi da-19 e ai criteri da adottare in fatto di quarantena, questa volta ad essere al centro dell’attenzione è l’ipotesi di introdurrediper. Ciò significa che per accedere a qualsiasi luogo di lavoro sarebbe necessario aver completato il ciclo vaccinale, oppure essere guariti dalla malattia. Il provvedimento potrebbe entrare in vigore già dal 5 gennaio 2022: si tratta di una misura che il premier Mario ...

Advertising

Corriere : Si va verso l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Un milione di italiani a casa con il Covid - MediasetTgcom24 : Covid, verso nuove norme per la scuola: in Dad solo i non vaccinati, per gli altri autosorveglianza #Covid… - MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: 'Andiamo verso i 100mila contagi al giorno' #covid - gallina_di : Super green pass, verso l’obbligo di vaccino per lavorare. Un milione di italiani a casa con il COVID ?? CI AVETE RO… - infoitinterno : Crescita costante di tutti i livelli di allerta Covid: le Marche verso la zona arancione -