Covid-19, mezza Italia in zona gialla da lunedì (Liguria rischia arancione) (Di domenica 2 gennaio 2022) Da domani diventano nove – più le Province autonome di Trento e Bolzano – le Regioni Italiane in zona gialla per il superamento delle soglie di monitoraggio della pandemia. I nuovi ingressi in zona gialla sono Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia, che raggiungono così Calabria, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Veneto, Bolzano e Trento. Il nuovo volto dell’Italia – ormai gialla per metà – deriva dalla maggiore pressione ospedaliera, con il tasso di occupazione delle terapie intensive attorno, in media, al 14% e quello delle aree mediche al 18% (dati Iss/Agenas). Un passaggio che, con l’obbligo della mascherina all’aperto disposto dall’ultimo decreto, non cambierà sostanzialmente niente, ma che fa risuonare un campanello d’allarme sulla ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 gennaio 2022) Da domani diventano nove – più le Province autonome di Trento e Bolzano – le Regionine inper il superamento delle soglie di monitoraggio della pandemia. I nuovi ingressi insono Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia, che raggiungono così Calabria, Friuli Venezia-Giulia,, Marche, Veneto, Bolzano e Trento. Il nuovo volto dell’– ormaiper metà – deriva dalla maggiore pressione ospedaliera, con il tasso di occupazione delle terapie intensive attorno, in media, al 14% e quello delle aree mediche al 18% (dati Iss/Agenas). Un passaggio che, con l’obbligo della mascherina all’aperto disposto dall’ultimo decreto, non cambierà sostanzialmente niente, ma che fa risuonare un campanello d’allarme sulla ...

HuffPostItalia : Covid-19, mezza Italia in zona gialla da lunedì (Liguria rischia arancione) - rotaruchristina : RT @romatoday: Covid, tutte le nuove regole di gennaio: da lunedì mezza Italia in zona gialla - infoitinterno : Un milione di positivi al Covid, da lunedì mezza Italia in giallo. Anche la Sicilia come la Calabria - Valenti87362030 : RT @romatoday: Covid, tutte le nuove regole di gennaio: da lunedì mezza Italia in zona gialla - tg2rai : #Covid, oltre un milione i positivi in #Italia, impennata di casi tra i più giovani. Somministrati 500mila vaccini… -