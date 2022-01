CorSport | Tuanzebe al Napoli | entro domani si chiude Prestito a 500mila euro

(Di domenica 2 gennaio 2022) È fatta per Axelal. Il Corriere dello Sport scrive che la trattativa è in dirittura finale. Il difensore del Manchester United ha dato il suo gradimento al trasferimento, c’è il nulla osta dell’allenatore dell’Aston Villa, dove ora gioca ine ile lo United si sono accordate sull’operazione:da. Il diritto di riscatto sarà inserito in un secondo momento. “diventerà il quarto centrale a disposizione di Spalletti, prenderà il posto di Manolas, costerà quasi niente (circaper il), aspetterà che magari verrà inserita una clausola sul riscatto (che gli inglesi vogliono ovviamente alta, intorno ai 15 milioni di ...

Napoli avanza per Tuanzebe: si aspetta solo l'ok del Manchester United. Ultime mercato Napoli. Tuanzebe valuta una nuova esperienza. Si discute la clausola sul riscatto, su cui lo United gioca al rialzo. Non farà in tempo per Juventus-Napoli.