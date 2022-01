Corriere: Lotito infuriato per la cessione della Salernitana a Iervolino, preferiva il fondo svizzero (Di domenica 2 gennaio 2022) Poco prima dello scadere dell’ultimatum, il 31 dicembre, la Salernitana è stata salvata dall’offerta di acquisto di Danilo Iervolino. Ma già ieri è emersa la volontà, da parte di un fondo svizzero, di presentare un esposto alla Procura di Roma contro la cessione. Il Corriere della Sera fornisce ulteriori elementi. “L’avvocato torinese Paulicelli sostiene che sono state rifiutate negli ultimi giorni e nelle ultime ore due offerte decisamente superiori rispetto a quella accettata, una di 38 milioni in titoli obbligazionari bancari e una di 26 milioni cash. Secondo la ricostruzione, sarebbero stati anche forniti codici Iban e swift errati. La scelta dei trustee ha fatto infuriare pure Lotito, il quale in estate pensava di cedere la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 gennaio 2022) Poco prima dello scadere dell’ultimatum, il 31 dicembre, laè stata salvata dall’offerta di acquisto di Danilo. Ma già ieri è emersa la volontà, da parte di un, di presentare un esposto alla Procura di Roma contro la. IlSera fornisce ulteriori elementi. “L’avvocato torinese Paulicelli sostiene che sono state rifiutate negli ultimi giorni e nelle ultime ore due offerte decisamente superiori rispetto a quella accettata, una di 38 milioni in titoli obbligazionari bancari e una di 26 milioni cash. Secondo la ricostruzione, sarebbero stati anche forniti codici Iban e swift errati. La scelta dei trustee ha fatto infuriare pure, il quale in estate pensava di cedere la ...

Ultime Notizie dalla rete : Corriere Lotito Assemblea di Lega prevista per oggi tra caos Serie A, Covid e Supercoppa Oggi la patata bollente, chiude il portale del Corriere, finirà in mano alla Lega e saranno in sei ... Ad assistere come rappresentanti dei club di Serie A saranno Marotta , ds dell'Inter, e Lotito , ...

CorSport: Lazio, Luiz Felipe ha dato la sua disponibilità per la Nazionale, ma serve prima il rinnovo ... Luiz Felipe Ramos Marchi Il Corriere dello Sport scrive che il difensore della Lazio, Luiz Felipe, ... È previsto un vertice tra il 6 e il 10 gennaio, appena Lotito rientrerà a Roma. Bisognerà vedere se ...

Lotito: Lazio lasciata sola dai tifosi, Salernitana nel pieno delle contestazioni Corriere della Sera Napoli colpo in difesa. Juvetus, tegola Chiellini De Laurentiis ha chiuso per Tuazebe. Il difensore bianconero è positivo. Lotito alle prese con il rinnovo di Luiz Felipe. I giallorossi accelerano per Maitland-Niles ...

Salernitana, il Corriere dello Sport: spunta un fondo americano in extremis Stampa Si avvicina sempre di più il termine ultimo, fissato alle ore 14, per presentare le offerte di acquisto della Salernitana ma ci sarebbe una novità delle ultime ore – stando a quanto riportato d ...

