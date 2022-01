Coronavirus, non si arresta il numero di vittime. Un nuovo balzo di ricoveri (Di domenica 2 gennaio 2022) Crollo dei tamponi e conseguente crollo dei nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore. E così il tasso di positività schizza dal 13% di ieri al 21,9%. Più di un tampone su cinque è risultato positivo. La tendenza si riflette anche sui dati regionali. A cominciare dal Veneto, dove il dato dei positivi è meno di un terzo rispetto a quello di ieri. A livello nazionale si registra un nuovo balzo consistente dei ricoveri, crescita nella media per le terapie intensive. Intanto, Agenas riferisce come in un giorno le percentuali dei posti letto occupati nei reparti in area non critica o in terapia intensiva, a seconda dei casi, siano salite in 8 regioni. Ora la Liguria è davvero vicina alla zona arancione, dove potrebbe passare il 10 gennaio. In terapia intensiva i posti occupati sono il 22% (+1%) - oltre la soglia limite dei 20 - mentre ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 2 gennaio 2022) Crollo dei tamponi e conseguente crollo dei nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore. E così il tasso di positività schizza dal 13% di ieri al 21,9%. Più di un tampone su cinque è risultato positivo. La tendenza si riflette anche sui dati regionali. A cominciare dal Veneto, dove il dato dei positivi è meno di un terzo rispetto a quello di ieri. A livello nazionale si registra unconsistente dei, crescita nella media per le terapie intensive. Intanto, Agenas riferisce come in un giorno le percentuali dei posti letto occupati nei reparti in area non critica o in terapia intensiva, a seconda dei casi, siano salite in 8 regioni. Ora la Liguria è davvero vicina alla zona arancione, dove potrebbe passare il 10 gennaio. In terapia intensiva i posti occupati sono il 22% (+1%) - oltre la soglia limite dei 20 - mentre ...

