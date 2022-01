Coronavirus in Toscana: 6 morti, oggi 2 gennaio (età media 71 anni). E solo 6.367 nuovi contagi (ma con meno tamponi) (Di domenica 2 gennaio 2022) Ancora 6 morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 2 gennaio 2022. Si tratta di cinque donne e un uomo con età media di 71 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Lucca. E sono fortemente calati i nuovi contagiati: 6.367 (5.345 confermati con tampone molecolare e 1.022 da test rapido antigenico) con età media di 39 anni (19% ha meno di 20 anni, 32% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 2 gennaio 2022) Ancora 6per, in2022. Si tratta di cinque donne e un uomo con etàdi 71. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 2 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Lucca. E sono fortemente calati iati: 6.367 (5.345 confermati con tampone molecolare e 1.022 da test rapido antigenico) con etàdi 39(19% hadi 20, 32% tra 20 e 39, 33% tra 40 e 59, 13% tra 60 e 79, 3% ha 80o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

