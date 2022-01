Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 2 gennaio

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti.Di seguito ildi: 5192 positivi, 29.677 tamponi, 3 morti. LEGGI ANCHE –-> L’oroscopo della settimana: le pagelle dei segni dal 3 al 9Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 55 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 718 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Armando Inneguale su Vesuvius.it.

Coronavirus, il BOLLETTINO della CAMPANIA di domenica 2 gennaio 2022: ecco i numeri su nuovi contagi, morti e guariti della Regione.Continua l'aumento dei casi di contagio al covid-19 in Campania che comunque resta ancora in area Bianca. Crescono i ricoveri e soprattutto l'incidenza arrivata ad 800 casi ogni 100.000 abitanti ...