Corona virus: Italia, 1070537 attualmente positivi a test (+48840 in un giorno) con 137646 decessi (133) e 5119893 guariti (12164). Totale di 6328076 casi (61046) Dati della protezione civile: effettuati 278654 tamponi (Di domenica 2 gennaio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.

