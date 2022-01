Coppa d’Africa, attacco alla Premier: “Bloccano il calciatore, è vergognoso” (Di domenica 2 gennaio 2022) Duro comunicato del Senegal che condanna il Watford colpevole di aver impedito la partenza di Ismaila Sarr per la Coppa d’Africa. La Coppa d’Africa continua ad essere motivo di attrito tra club europei e nazionali. Dopo la vicenda Osimhen, con le relative polemiche per la mancata partenza dell’attaccante nigeriano del Napoli, adesso è il Senegal Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 gennaio 2022) Duro comunicato del Senegal che condanna il Watford colpevole di aver impedito la partenza di Ismaila Sarr per la. Lacontinua ad essere motivo di attrito tra club europei e nazionali. Dopo la vicenda Osimhen, con le relative polemiche per la mancata partenza dell’attaccante nigeriano del Napoli, adesso è il Senegal Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportface2016 : Il ct della #Nigeria: '#Osimhen mi ha supplicato di non convocarlo per la Coppa d'Africa' - TuttoMercatoWeb : Verso la Coppa d'Africa. Il Gambia annulla due amichevoli: 16 convocati su 28 sono positivi - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A NAPOLI, VICTOR OSIMHEN SALTERA' LA COPPA D'AFRICA. L'ATTACCANTE E' STATO ESCLUSO DAI CONVOCATI DE… - nickreddy : RT @_ThousandN: La ASL di Napoli era pronta a bloccare Osimhen per evitargli la coppa d'Africa, stile controlli antidoping di Maradona, ma… - AmoBergamo : #Bergamo Capodanno con Boga a Bergamo, il nuovo acquisto firma e poi riparte per la Coppa d'Africa -