Conto corrente, rischio grossa stangata nel 2022: il motivo (Di domenica 2 gennaio 2022) Il 2022 sarà un anno di tanti cambiamenti intorno al denaro. Per i correntisti c’è un rischio enorme che va scongiurato Il 2022 porterà molti cambiamenti per ciò che riguarda il danaro. Cambieranno gli stipendi per effetto del taglio dell’Irpef e per le famiglie arriverà l’assegno unico universale al posto dell’assegno familiare e di altre L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilsarà un anno di tanti cambiamenti intorno al denaro. Per i correntisti c’è unenorme che va scongiurato Ilporterà molti cambiamenti per ciò che riguarda il danaro. Cambieranno gli stipendi per effetto del taglio dell’Irpef e per le famiglie arriverà l’assegno unico universale al posto dell’assegno familiare e di altre L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

marattin : Nelle prime 2 puntate:riduzione del deficit dello scorso decennio (3,5 punti di Pil) non è stata ottenuta tagliando… - sandroz_it : @TeresaBellanova I riformisti del loro conto corrente.....?????? - eatingprada : RT @eatingprada: ??se utilizzate il mio codice A9AECC in fase di richiesta di apertura conto corrente buddybank (di UniCredit, in modo grat… - Politic01774202 : RT @_fiorucci: #Draghi imposta di #bollo la soglia resta quella dei 5mila euro, valida sia per i conti correnti sia per i libretti postali… - Armada69895228 : RT @_fiorucci: #Draghi imposta di #bollo la soglia resta quella dei 5mila euro, valida sia per i conti correnti sia per i libretti postali… -