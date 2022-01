Confermato il ritorno in ring di Jon Moxley, sarà nelle indy (Di domenica 2 gennaio 2022) Jon Moxley si è allontanato dal wrestling lo scorso fine ottobre per entrare in riabilitazione. In tanti si stanno chiedendo quando tornerà, dato anche il grande seguito che possiede nella comunità del wrestling mondiale. Il ritorno ci sarà, avverrà anche presto, ma non sarà in All Elite Wrestling. 23 gennaio, Moxley difenderà il titolo GCW Secondo quanto riportato dalla Game Changer Wrestling nel corso dell’ultimo show, Jon Moxley difenderà il titolo assoluto GCW allo show del 23 gennaio a New York. Il suo sfidante sarà l’ex TNA Homicide, che vinto un Rumble match nello show “Die 4 This” e che è stato suo alleato in un match in All Elite Wrestling. Leggi su zonawrestling (Di domenica 2 gennaio 2022) Jonsi è allontanato dal wrestling lo scorso fine ottobre per entrare in riabilitazione. In tanti si stanno chiedendo quando tornerà, dato anche il grande seguito che possiede nella comunità del wrestling mondiale. Ilci, avverrà anche presto, ma nonin All Elite Wrestling. 23 gennaio,difenderà il titolo GCW Secondo quanto riportato dalla Game Changer Wrestling nel corso dell’ultimo show, Jondifenderà il titolo assoluto GCW allo show del 23 gennaio a New York. Il suo sfidantel’ex TNA Homicide, che vinto un Rumble match nello show “Die 4 This” e che è stato suo alleato in un match in All Elite Wrestling.

