Concessioni balneari a Ostia | Facchinelli | “La politica deve decidere insieme”

(Di domenica 2 gennaio 2022)– “Sullenoi di Europa Verde continueremo a batterci per la tutela del litorale, per il libero accesso al mare per tutte e tutti, per la libera visuale, e per la rimozione degli abusi edilizi e il ripristino delle condizioni originarie del bene demaniale in occasione della riconsegna da parte del concessionario uscente”. A sostenerlo è Valerio, consigliere di Europa Verde nel parlamentino di via della Stazione Vecchia, a. “Siamo certi che questi siano gli obiettivi del presidente Falconi, ma il percorso per raggiungerli – precisa – va fatto, con il confronto su temi, problemi e soluzioni, affinché presto venga preparato ed emesso un nuovo bando entro il 2023?. “Si tratta di un argomento di fondamentale importanza per il territorio ...