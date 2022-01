"Con la lettera dell'avvocato in tasca". Dramma in terapia intensiva italiana: "Come vogliono essere curati dal Covid" (Di domenica 2 gennaio 2022) Le stesse Drammatiche scene del 2020. I medici e gli infermieri che lavorano negli ospedali italiani si stanno trovando ad affrontare la stessa emergenza Covid di un anno e mezzo fa, sebbene oggi un'arma per fermare il virus, oltre alle terapie d'urgenza, ci sarebbe: il vaccino. Eppure, nei Pronto soccorso e nelle terapie intensive continuano ad arrivare pazienti in condizioni critiche. E la beffa è che, oltre al siero, molti di loro mossi da una incrollabile fede complottista, rinunciano anche alle cure dei medici per avere conferma della loro tesi delirante: il Covid è solo una influenza, usata dai poteri forti per imporre la dittatura sanitaria. "Gli eroi del 2020 oggi sono guardati con ostilità da chi nega l'esistenza del Covid», denuncia il presidente della società ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Le stessetiche scene del 2020. I medici e gli infermieri che lavorano negli ospedali italiani si stanno trovando ad affrontare la stessa emergenzadi un anno e mezzo fa, sebbene oggi un'arma per fermare il virus, oltre alle terapie d'urgenza, ci sarebbe: il vaccino. Eppure, nei Pronto soccorso e nelle terapie intensive continuano ad arrivare pazienti in condizioni critiche. E la beffa è che, oltre al siero, molti di loro mossi da una incrollabile fede complottista, rinunciano anche alle cure dei medici per avere confermaa loro tesi delirante: ilè solo una influenza, usata dai poteri forti per imporre la dittatura sanitaria. "Gli eroi del 2020 oggi sono guardati con ostilità da chi nega l'esistenza del», denuncia il presidentea società ...

