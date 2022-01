' Comune spende 155 000 euro per 2 bagni chimici'

Advertising

ilb4ttista : 'quando una donna spende più dell'uomo in una coppia cosa ti fa pensare?' - niente perché dovrebbe farmi pensare un… - BarbaraBlessent : @COM_SESTRILEV Invece il Comune di Varazze i soldi della regione li spende così..distruggendo 3 calette ai Piani d’… - serravalleweb1 : BERRA – IL COMUNE SOSTITUISCE GLI ARREDI DELLA SEDE COMUNALE E SPENDE 26.608 EURO – LA SIMONI INSISTE SULLA SCARSA… - ScicliNotizie : Servizio idrico, “Il Comune incassa dai cittadini più di quanto spende” -

Ultime Notizie dalla rete : Comune spende

Notizie Ravenna, Cervia, Lugo e Faenza

'Ero pronto a complimentarmi con l'amministrazione ma chi155 mila euro per due bagni prefabbricati anziché adeguare quelli esistenti, non può dirsi un ... Giuseppe Di Rosa, critica il. '..."Ero pronto a complimentarmi con l'amministrazione, ma chi155 mila euro per due bagni prefabbricati anziché adeguare quelli esistenti, non può dirsi un ... che attacca ildella città del ...«Ero pronto a complimentarmi con l'amministrazione, ma chi spende 155 mila euro per due bagni prefabbricati anziché adeguare quelli esistenti, non può dirsi ...Il materiale abbandonato in un deposito dell’ex sede di Pesaro Studi. Primo anno di gestione era gratis, la seconda sfortunta. Nella 2020 c’era il covid, l’anno scorso pure e del "parco acquatico" si ...