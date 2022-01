Come comportarsi a tavola per ridurre il rischio di diabete gestazionale (Di domenica 2 gennaio 2022) La comparsa del diabete durante la gravidanza è un’evenienza da evitare. E sicuramente, in quest’ottica, occorre tenere sotto controllo il peso sia prima di rimanere incinte sia durante la dolce attesa. In questo modo si riducono i rischi di diabete gestazionale. Ma, oltre al monitoraggio del peso corporeo attraverso un’alimentazione controllata, sulla scorta dei consigli del ginecologo, che si accompagna a una regolare attività fisica, pare sia molto importante non solo quanto si mangia ma anche quali alimenti si ingeriscono. Prestare attenzione ai cibi che favoriscono l’infiammazione, prediligendo invece quelli ricchi di nutrienti ad azione antinfiammatoria, potrebbe essere d’aiuto per limitare i rischi che compaia questa forma di diabete. A dirlo è una ricerca condotta all’Università di Turku, in Finlandia, apparsa ... Leggi su dilei (Di domenica 2 gennaio 2022) La comparsa deldurante la gravidanza è un’evenienza da evitare. E sicuramente, in quest’ottica, occorre tenere sotto controllo il peso sia prima di rimanere incinte sia durante la dolce attesa. In questo modo si riducono i rischi di. Ma, oltre al monitoraggio del peso corporeo attraverso un’alimentazione controllata, sulla scorta dei consigli del ginecologo, che si accompagna a una regolare attività fisica, pare sia molto importante non solo quanto si mangia ma anche quali alimenti si ingeriscono. Prestare attenzione ai cibi che favoriscono l’infiammazione, prediligendo invece quelli ricchi di nutrienti ad azione antinfiammatoria, potrebbe essere d’aiuto per limitare i rischi che compaia questa forma di. A dirlo è una ricerca condotta all’Università di Turku, in Finlandia, apparsa ...

