Clima, Cina, Russia. Le dieci sfide per Biden secondo Katulis (Di domenica 2 gennaio 2022) Mentre l’amministrazione Biden si avviCina a celebrare il primo anno in carica, è difficile indicare un solo successo in politica estera. In parte questo riflette la natura del mondo come è oggi – è infatti difficile immaginare posti dove in pochi mesi si possano incassare grandi risultati, invece di un approccio graduale e di ampio respiro agli affari globali. In parte però questa constatazione riflette il fatto che il centro di gravità del primo anno di Biden è stato il fronte interno, con la doppia crisi della pandemia e della stagnazione economica che ne deriva. Quantomeno, almeno per ora, l’era della politica estera americana dettata dai tweet cui abbiamo assistito tra il 2017 e il 2020 è alle spalle. Da parte sua l’amministrazione Biden ha rispettato per buona parte le promesse fatte nella Guida ad interim per la ... Leggi su formiche (Di domenica 2 gennaio 2022) Mentre l’amministrazionesi avvia celebrare il primo anno in carica, è difficile indicare un solo successo in politica estera. In parte questo riflette la natura del mondo come è oggi – è infatti difficile immaginare posti dove in pochi mesi si possano incassare grandi risultati, invece di un approccio graduale e di ampio respiro agli affari globali. In parte però questa constatazione riflette il fatto che il centro di gravità del primo anno diè stato il fronte interno, con la doppia crisi della pandemia e della stagnazione economica che ne deriva. Quantomeno, almeno per ora, l’era della politica estera americana dettata dai tweet cui abbiamo assistito tra il 2017 e il 2020 è alle spalle. Da parte sua l’amministrazioneha rispettato per buona parte le promesse fatte nella Guida ad interim per la ...

Advertising

GiGatta1 : @fattoquotidiano Tranquillo, Mercalli. Mentre USA, Cina, Russia, India ecc. hanno in programma l'aumento dell'utili… - ElBanAle : Immaginate di avere 7 anni di vita; plot twist: non c'è bisogno di immaginare, se non agiamo ora rivoluzionando il… - animaleuropeRMP : RT @manginobrioches: Quindi secondo voi le colpe di #GretaThunberg sono: - non ha la soluzione immediata del problema #cambiamentoclimatico… - giovanniluise49 : RT @ispionline: Il 40% degli italiani pensa che la lotta per il clima e le relazioni USA-UE abbiano beneficiato della presidenza #Biden. C’… - GiGatta1 : @fattoquotidiano USA, Cina, Russia, India, Germania ecc. hanno in programma l'aumento della produzione di energia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima Cina Non solo Mattarella: i messaggi di fine anno dei leader esteri Per mettere fine al clima di terrore che si respira nel territorio infatti il presidente americano ... il cuore dell'intervento del presidente è il piano che vedrebbe la Cina diventare la prima potenza ...

Per cambiare il mondo sfoderate il vostro potere magico L'Amazzonia era un cuscinetto cruciale per stabilizzare il clima regionale e globale . Si sapeva ...riciclare ossessivamente la plastica che poi finisce in mare o incenerita illegalmente perché la Cina,...

Clima: in Cina la temperatura media nel 2021 è stata la più alta dal 1961 MeteoWeb Clima, Cina, Russia. Le dieci sfide per Biden secondo Katulis Dieci, grandi sfide per la politica americana, a casa e all'estero. Il bilancio del 2021 targato Joe Biden è di chiari e scuri. Dalla sfida a Russia e Cina alla crisi economica, le pagelle di Brian Ka ...

La pace si disfa iniziando dalle emozioni Forse i rischi maggiori sono nel mar della Cina davanti a Taiwan. Ciò che conta in questo scenario non sono le analisi geopolitiche degli specialisti ma il clima che si vuole creare: abituare ...

Per mettere fine aldi terrore che si respira nel territorio infatti il presidente americano ... il cuore dell'intervento del presidente è il piano che vedrebbe ladiventare la prima potenza ...L'Amazzonia era un cuscinetto cruciale per stabilizzare ilregionale e globale . Si sapeva ...riciclare ossessivamente la plastica che poi finisce in mare o incenerita illegalmente perché la,...Dieci, grandi sfide per la politica americana, a casa e all'estero. Il bilancio del 2021 targato Joe Biden è di chiari e scuri. Dalla sfida a Russia e Cina alla crisi economica, le pagelle di Brian Ka ...Forse i rischi maggiori sono nel mar della Cina davanti a Taiwan. Ciò che conta in questo scenario non sono le analisi geopolitiche degli specialisti ma il clima che si vuole creare: abituare ...