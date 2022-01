Ciclocross, Coppa del Mondo: Lucinda Brand ad un passo dal titolo (Di domenica 2 gennaio 2022) Lucinda Brand, trentaduenne Ciclocrossista olandese, si è imposta nella tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2021/2022. L’atleta in forza alla Baloise Trek Lions è arrivata a braccia alzate nella tappa di Hulst, in Olanda, archiviando la sesta vittoria stagionale. Con questo successo, la vittoria della classifica generale è ad un passo, infatti, vincendo la tappa di Flamnaville del prossimo 16 gennaio, Brand chiuderebbe i conti con l’iride. Al momento, il vantaggio sulla più diretta inseguitrice, la connazionale Denise Betesma, è di 59 punti. Brand ha avuto una condotta di gara pressocché perfetta: coperta nelle prime battute di gara, l’olandese ha lasciato fare alle avversarie, su tutte Marianne Vos. Il primo scossone però arriva a metà del primo ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022), trentaduenneista olandese, si è imposta nella tredicesima tappa delladel2021/2022. L’atleta in forza alla Baloise Trek Lions è arrivata a braccia alzate nella tappa di Hulst, in Olanda, archiviando la sesta vittoria stagionale. Con questo successo, la vittoria della classifica generale è ad un, infatti, vincendo la tappa di Flamnaville del prossimo 16 gennaio,chiuderebbe i conti con l’iride. Al momento, il vantaggio sulla più diretta inseguitrice, la connazionale Denise Betesma, è di 59 punti.ha avuto una condotta di gara pressocché perfetta: coperta nelle prime battute di gara, l’olandese ha lasciato fare alle avversarie, su tutte Marianne Vos. Il primo scossone però arriva a metà del primo ...

