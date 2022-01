Ciclismo, quasi 30 corridori ancora disoccupati. Pozzovivo, Attilio Viviani e Minali senza contratto: l’elenco completo (Di domenica 2 gennaio 2022) Siamo ufficialmente entrati nel 2022 e, anche il Ciclismo, inizia a puntare il mirino in vista della prossima stagione sportiva. La data del 31 dicembre, ovvero due giorni or sono, ha però sancito lo scadere di numerosi contratti in essere per corridori professionisti che, quindi, in questo momento, si ritrovano senza squadra. Trenta di loro, un numero decisamente corposo, sono ancora a caccia di un ingaggio in vista dei prossimi mesi. Il più grande sviluppo di questi giorni è la conferma che il team Qhubeka NextHash si ritirerà a causa della mancanza di finanziamenti e sponsorizzazioni. L’effetto domino parte proprio da qui, con 9 ciclisti, e altri 5 che erano in possesso di contratto con la squadra (ora quindi rescissi), che loro malgrado aprono l’elenco degli appiedati. Tra questi 5 ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Siamo ufficialmente entrati nel 2022 e, anche il, inizia a puntare il mirino in vista della prossima stagione sportiva. La data del 31 dicembre, ovvero due giorni or sono, ha però sancito lo scadere di numerosi contratti in essere perprofessionisti che, quindi, in questo momento, si ritrovanosquadra. Trenta di loro, un numero decisamente corposo, sonoa caccia di un ingaggio in vista dei prossimi mesi. Il più grande sviluppo di questi giorni è la conferma che il team Qhubeka NextHash si ritirerà a causa della mancanza di finanziamenti e sponsorizzazioni. L’effetto domino parte proprio da qui, con 9 ciclisti, e altri 5 che erano in possesso dicon la squadra (ora quindi rescissi), che loro malgrado apronodegli appiedati. Tra questi 5 ...

