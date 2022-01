Ciao, sono la tua anima…ti va di parlare? (Di domenica 2 gennaio 2022) Ciao, sono la tua Anima… ti va di parlare? Non è un semplice libro, ma un mezzo per viaggiare dentro di sé, dentro la propria anima. Fiducia, Gioia, Ossessione, Paura, Rabbia, Invidia, Ansia, Tristezza, Insoddisfazione, Solitudine, Felicità, Compassione, Perdono, Amore e Gratitudine. sono emozioni che proviamo regolarmente ma con cui non “parliamo”. Si esatto, parlare. Perché se esiste un modo di affrontare quello che la vita ci pone davanti senza essere travolti, parlare è sempre la soluzione. Anche con le emozioni. Lo spiega molto bene Benedetta Bertini, giornalista, romana, ha pubblicato il suo primo libro dove racconta la sua esperienza di comunicazione con le emozioni. “sono stata per quasi un anno sdraiata a letto a casa, in gravi condizioni. Avevo ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 2 gennaio 2022)la tua Anima… ti va di? Non è un semplice libro, ma un mezzo per viaggiare dentro di sé, dentro la propria anima. Fiducia, Gioia, Ossessione, Paura, Rabbia, Invidia, Ansia, Tristezza, Insoddisfazione, Solitudine, Felicità, Compassione, Perdono, Amore e Gratitudine.emozioni che proviamo regolarmente ma con cui non “parliamo”. Si esatto,. Perché se esiste un modo di affrontare quello che la vita ci pone davanti senza essere travolti,è sempre la soluzione. Anche con le emozioni. Lo spiega molto bene Benedetta Bertini, giornalista, romana, ha pubblicato il suo primo libro dove racconta la sua esperienza di comunicazione con le emozioni. “stata per quasi un anno sdraiata a letto a casa, in gravi condizioni. Avevo ...

