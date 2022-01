Ciao 2021, la parodia della tv russa è geniale. Ci sono anche (i veri) Fedez e Albano che parlano russo! – Video (Di domenica 2 gennaio 2022) Ciao 2021 A un anno di distanza, Ivan Urgant (alias “Giovanni Urganti”) ha colpito ancora. Dopo il successo ottenuto dodici mesi fa con la esilarante parodia di un Capodanno italiano in stile anni ‘80, il comico ha portato in onda su Channel One (il primo canale russo) una nuova puntata satirica dedicata al Belpaese e intitolata Ciao 2021. anche stavolta, l’improbabile veglione tricolore di fine anno ha riservato momenti cult, volutamente trash e sopra le righe. Lo specchio di un’Italia stereotipata, caricaturale, lontana dalla realtà ma vicina nella rappresentazione di certe buffe sfumature culturali. Ciao 2021 ha richiamato sul palco alcuni comici e artisti russi vestiti con dei goffi abiti di moda negli anni ‘80. Per oltre un’ora si ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 2 gennaio 2022)A un anno di distanza, Ivan Urgant (alias “Giovanni Urganti”) ha colpito ancora. Dopo il successo ottenuto dodici mesi fa con la esilarantedi un Capodanno italiano in stile anni ‘80, il comico ha portato in onda su Channel One (il primo canale russo) una nuova puntata satirica dedicata al Belpaese e intitolatastavolta, l’improbabile veglione tricolore di fine anno ha riservato momenti cult, volutamente trash e sopra le righe. Lo specchio di un’Italia stereotipata, caricaturale, lontana dalla realtà ma vicina nella rappresentazione di certe buffe sfumature culturali.ha richiamato sul palco alcuni comici e artisti russi vestiti con dei goffi abiti di moda negli anni ‘80. Per oltre un’ora si ...

