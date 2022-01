Chiara Ferragni si sfoga su Instagram | dura risposta alle critiche

(Di domenica 2 gennaio 2022)è stufa delleed ha deciso di rispondere direttamenteche le arrivano sui social: parole al veleno. L’influencer sisul suo profilo social (Via Screenshotè risultata positiva al Covid-19 ed adesso sta trascorrendo la quarantena all’interno della sua abitazione. In un momento di certo non facilissimo l’influencer più famosa d’Italia ha perso la calma e si èta attraverso il suo seguitissimo profilo. Da giorni infatti, come sempre, lasta raccontando o i suoi giorni festivi insieme a Fedez e famiglia, prendendosi una pausa giusto per zittire le. ...

Advertising

Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - marcoluci1 : RT @fanpage: Chiara Ferragni è negativa al Covid. L'imprenditrice lo ha annunciato attraverso alcune stories su Instagram #ferragnez https:… - airplaneoversea : @puremadnss Chiara Ferragni sarò io la Chiara più famosa vedrai -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Fedez ehanno passato il capodanno a casa con i figli per via della riscontrata positività al Covid . I due erano asintomatici, ma col passare del tempo i sintomi per Fedez sono peggiorati: '...Per quel che riguarda il marito di, sottolinea che è stata colpita dal suo essere ' sempre sul pezzo, per lui il lavoro è molto importante, è sempre molto serio, in questo senso è ...L’imprenditrice lo ha annunciato attraverso alcune stories su Instagram, specificando che invece il marito Fedez risulta ancora positivo ...Fedez e Chiara Ferragni hanno passato il capodanno a casa con i figli per via della riscontrata positività al Covid. I due erano asintomatici, ma col passare del tempo i sintomi per Fedez ...