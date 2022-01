Advertising

fanpage : Chiara Ferragni è negativa al Covid. L'imprenditrice lo ha annunciato attraverso alcune stories su Instagram… - Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - leggoit : Chiara Ferragni, l'annuncio: «Primo selfie senza mascherina perché sono negativa al Covid. Fedez invece...» - StefaniaFalone : RT @HuffPostItalia: Chiara Ferragni: 'Primo selfie senza mascherina: sono finalmente negativa' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

"Primo selfie senza mascherina, perché sono negativa": postando su Instagram una foto che la ritrae sorridente accanto alla piccola Vittoria,annuncia di essersi negativizzata al Covid. "Sono passati otto giorni - spiega l'imprenditrice digitale in una serie di stories sul social network - da quando sono risultata positiva, ...è risultata negativa al Covid, Fedez ancora positivo: il rapper non sente sapori e odori ' Sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva, quindi con le nuove regole potevo ...La 11a edizione di MasterChef Italia è finalmente cominciata - in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno - e siamo pronti a gustarci tutte le nuove ricette che gli aspiranti chef proporranno a nos ...Chiara Ferragni era positiva al Covid-19, ma adesso, stando a quanto la stessa influencer ha riportato sui social è finalmente negativa ...