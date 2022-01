"Chi gli ha voltato le spalle". Paolo Calissano morto, l'accusa devastante della ex (Di domenica 2 gennaio 2022) Non si è suicidato, Paolo Calissano. Ne è sicura Fabiola Polese, ex fidanzata dell'attore 54enne trovato morto nella notte tra 30 e 31 dicembre nella sua casa di Roma: prima ipotesi, overdose di psicofarmaci. La donna, che ha dato l'allarme non riuscendo a contattare l'ex star delle soap italiane, tra anni 90 e inizio Duemila, contesta però un atto volontario di Calissano, che secondo molti amici viveva in un profondo stato di depressione. "Non era da lui - spiega Fabiola -. Credo che non abbia retto a tutti i farmaci che prendeva per via della sua depressione. Aspettava un'altra chance. Il mondo dello spettacolo gli aveva voltato le spalle, ma lui voleva un'occasione di riscatto che nessuno gli ha concesso". "La serratura non aveva le mandate ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Non si è suicidato,. Ne è sicura Fabiola Polese, ex fidanzata dell'attore 54enne trovatonella notte tra 30 e 31 dicembre nella sua casa di Roma: prima ipotesi, overdose di psicofarmaci. La donna, che ha dato l'allarme non riuscendo a contattare l'ex star delle soap italiane, tra anni 90 e inizio Duemila, contesta però un atto volontario di, che secondo molti amici viveva in un profondo stato di depressione. "Non era da lui - spiega Fabiola -. Credo che non abbia retto a tutti i farmaci che prendeva per viasua depressione. Aspettava un'altra chance. Il mondo dello spettacolo gli avevale, ma lui voleva un'occasione di riscatto che nessuno gli ha concesso". "La serratura non aveva le mandate ...

Advertising

matteograndi : “I vaccini sono uno strumento prezioso che consente di ridurre danni e rischi, per sé e per gli altri. La ricerca e… - antoclerici : Auguri cari a chi e’ solo, a chi e’ preoccupato,a chi non vede una via d’uscita. Impariamo a remare insieme non gli… - UffiziGalleries : Messaggio per tutti gli amanti della grande arte e della grande architettura: novità in vista per #PalazzoPitti! Or… - RosellaLara19 : RT @Vittoz88249903: @RosellaLara19 Siccome ormai è chiaro, che gli untori non sono i non vaccinati ma per loro insiste la gogna mediatica.… - SandraCeradini : RT @Donatel09064683: @fatina909 @massimo4951 @alepulze68 Chi ha gli animali in casa se non è sprovveduto si organizza per limitare il rumor… -