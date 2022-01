Chelsea, Tuchel: “Esclusione Lukaku? Ho deciso di tutelare la preparazione del match” (Di domenica 2 gennaio 2022) L’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sports, ha parlato dell’Esclusione di Romelu Lukaku, dal match odierno contro il Liverpool valevole per la ventunesima giornata di Premier League 2021/2022: “La cosa è diventata troppo grande e troppo rumorosa, soprattutto a ridosso della partita. Così ho deciso di tutelare la preparazione al match ed è per questo che Romelu è rimasto fuori dai convocati”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) L’allenatore del, Thomas, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sports, ha parlato dell’di Romelu, dalodierno contro il Liverpool valevole per la ventunesima giornata di Premier League 2021/2022: “La cosa è diventata troppo grande e troppo rumorosa, soprattutto a ridosso della partita. Così hodilaaled è per questo che Romelu è rimasto fuori dai convocati”. SportFace.

Advertising

AlfredoPedulla : #Tuchel non convoca #Lukaku: perché le palle non sono soltanto quelle che mandi in porta, ne servono altre. Il risp… - RaiSport : ? #PremierLeague #Chelsea: #Lukaku escluso dai convocati per il #Liverpool Il tecnico #Tuchel non avrebbe gradito l… - Corriere : Lukaku non convocato per la gara col Liverpool. Il Chelsea furioso pensa alla cessione - tuttonapoli : Chelsea-Liverpool, le formazioni ufficiali: Tuchel fa fuori Lukaku! Nei Reds 3 assenze eccellenti per Covid - cmdotcom : #Chelsea, Lukaku escluso contro il Liverpool. Tuchel: 'Abbiamo parlato, la cosa è diventata troppo grossa'… -