Chelsea, Tuchel: «Domani incontro con Lukaku. Risolveremo la faccenda» Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato del caso Lukaku dopo il pareggio dei blues contro il Liverpool: le dichiarazioni Dopo il 2-2 tra Chelsea e Liverpool, Thomas Tuchel ha commentato il caso Lukaku ai microfoni di Sky Sports UK. DICHIARAZIONI – «Romelu è un nostro giocatore e posso dire che c'è sempre un modo per tornare indietro. Risolveremo tutto tra di noi e poi decideremo cosa fare. Solo dopo lo saprete anche voi. Domani c'è un incontro con lui, ma vi dirò che non è la prima volta che mi succede una cosa simile in carriera». L'articolo proviene da Calcio News 24.

