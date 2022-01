Chelsea-Liverpool, Premier League: tanto spettacolo ed un punto a testa (Di domenica 2 gennaio 2022) Un big-match di Premier League che non ha di certo deluso le aspettative quello tra i padroni di casa di Thomas Tuchel, orfani di Romelu Lukaku, e gli ospiti guidati da Jurgen Klopp. La gara di Stamford Bridge si è decisa nel primo tempo con tutti i gol arrivati nei quarantacinque minuti iniziali della partita. Ecco cosa è successo in Chelsea-Liverpool appena andata in archivio. Chelsea-Liverpool: un 2-2 che non serve a nessuno L’inizio della partita è a fortissime tinte rosse, con il Liverpool che si porta in meno di mezzora sul doppio vantaggio in casa del Chelsea: al 9? è Mané a sfruttare un grave errore di Chalobah, il senegalese dribbla il portiere avversario e deposita comodamente in rete il pallone del vantaggio; al 25? è Salah a segnare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Un big-match diche non ha di certo deluso le aspettative quello tra i padroni di casa di Thomas Tuchel, orfani di Romelu Lukaku, e gli ospiti guidati da Jurgen Klopp. La gara di Stamford Bridge si è decisa nel primo tempo con tutti i gol arrivati nei quarantacinque minuti iniziali della partita. Ecco cosa è successo inappena andata in archivio.: un 2-2 che non serve a nessuno L’inizio della partita è a fortissime tinte rosse, con ilche si porta in meno di mezzora sul doppio vantaggio in casa del: al 9? è Mané a sfruttare un grave errore di Chalobah, il senegalese dribbla il portiere avversario e deposita comodamente in rete il pallone del vantaggio; al 25? è Salah a segnare ...

