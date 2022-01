Chelsea-Liverpool, Premier League: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 2 gennaio 2022) La ventunesima giornata di Premier League offre un match interessante: Chelsea–Liverpool. Un classico del calcio inglese, che andrà in scena questo pomeriggio alle 17:30 a “Stamford Bridge”. Il match vede opposte due delle compagini migliori d’Europa, che si scontrano all’insegna dell’inseguimento della capolista Manchester City. Le compagini occupano rispettivamente secondo e terzo posto, con i ragazzi di Klopp che hanno una partita in meno e potrebbero quindi superare in classifica i rivali. L’ultima uscita dei Reds è terminata con una scottante dipartita per 1-0 in casa del Leicester. In chiave di risultati invece in casa Chelsea, il pareggio contro il Brighton non ha cambiato l’ottimo trend del momento, sebbene i problemi si concentrino fuori dal campo. Le frasi di Lukaku non sono state gradite da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) La ventunesima giornata dioffre un match interessante:. Un classico del calcio inglese, che andrà in scena questo pomeriggio alle 17:30 a “Stamford Bridge”. Il match vede opposte due delle compagini migliori d’Europa, che si scontrano all’insegna dell’inseguimento della capolista Manchester City. Le compagini occupano rispettivamente secondo e terzo posto, con i ragazzi di Klopp che hanno una partita in meno e potrebbero quindi superare in classifica i rivali. L’ultima uscita dei Reds è terminata con una scottante dipartita per 1-0 in casa del Leicester. In chiave di risultati invece in casa, il pareggio contro il Brighton non ha cambiato l’ottimo trend del momento, sebbene i problemi si concentrino fuori dal campo. Le frasi di Lukaku non sono state gradite da ...

Advertising

MarcoBarzaghi : #Lukaku escluso dalla gara con il Liverpool..pugno duro Chelsea ?????? - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER CHELSEA, LUKAKU NON CONVOCATO Attaccante escluso dal match contro il Liverpool #SkySport… - SkySport : Lukaku, dopo le frasi sull'Inter non convocato per Chelsea-Liverpool #SkySport #CHELIV #SkyPremier #Premier #Lukaku - PaolaSaulino : Ufficiale l’esclusione di #Lukaku per la partita con il #Liverpool! Clima teso in casa #Chelsea… - Spina141 : @loca_acm Scadenza 2023 e su di lui ci sono Chelsea, Liverpool e Inter. Per me 25/30 milioni di investimento li val… -