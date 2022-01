Chelsea - Liverpool è 2 - 2 spettacolo. Ko Benitez, vince Bielsa (Di domenica 2 gennaio 2022) INGHILTERRA - Anche senza Lukaku, non convocato , il Chelsea riesce a rimontare due gol al Liverpool e a pareggiare a Stamford Bridge 2 - 2. I Reds allungano in 26', prima con Mané e poi con Salah, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 gennaio 2022) INGHILTERRA - Anche senza Lukaku, non convocato , ilriesce a rimontare due gol ale a pareggiare a Stamford Bridge 2 - 2. I Reds allungano in 26', prima con Mané e poi con Salah, ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER CHELSEA, LUKAKU NON CONVOCATO Attaccante escluso dal match contro il Liverpool #SkySport… - MarcoBarzaghi : #Lukaku escluso dalla gara con il Liverpool..pugno duro Chelsea ?????? - SkySport : Lukaku, dopo le frasi sull'Inter non convocato per Chelsea-Liverpool #SkySport #CHELIV #SkyPremier #Premier #Lukaku - gbxrros : RT @eujuliovelasco: Pep Guardiola neste momento com o empate entre Chelsea e Liverpool - GIUSPEDU : RT @SkySport: ?? CHELSEA-LIVERPOOL 2-2 Risultato finale ? ? #Mane (9’) ? #Salah (26’) ? #Kovacic (42’) ? #Pulisic (45+1’) ? ?????????????? PRE… -