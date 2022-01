Chelsea-Liverpool DIRETTA LIVE (2-2): rimonta Blues (Di domenica 2 gennaio 2022) Chelsea-LIVErpool DIRETTA LIVE, primo tempo 48? p.t. occasione Chelsea: sulle ali dell’entusiasmo i ragazzi di Tuchel. Batti e ribatti in area, Mount in girata conclude debolmente, palla che scivola di poco fuori. 46? p.t. GOL Chelsea: clamoroso, 2-2! Kanté si infila nella trequarti e scucchiaia per Pulisic, che si presenta a tu per tu con Kelleher e lo fulmina con un mancino all’incrocio. Tutto da rifare per i Reds. 42? GOL Chelsea: fiammata Blue. Alonso batte una punizione dalla destra, un tiro-cross che costringe Kelleher alla respinta. Da fuori area sulla ribattuta Kovacic fa partire un destro che sbatte sul palo e si infila in rete. Tutto riaperto! 2 angoli battuti per il Chelsea, 3 per il ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 2 gennaio 2022), primo tempo 48? p.t. occasione: sulle ali dell’entusiasmo i ragazzi di Tuchel. Batti e ribatti in area, Mount in girata conclude debolmente, palla che scivola di poco fuori. 46? p.t. GOL: clamoroso, 2-2! Kanté si infila nella trequarti e scucchiaia per Pulisic, che si presenta a tu per tu con Kelleher e lo fulmina con un mancino all’incrocio. Tutto da rifare per i Reds. 42? GOL: fiammata Blue. Alonso batte una punizione dalla destra, un tiro-cross che costringe Kelleher alla respinta. Da fuori area sulla ribattuta Kovacic fa partire un destro che sbatte sul palo e si infila in rete. Tutto riaperto! 2 angoli battuti per il, 3 per il ...

