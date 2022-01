Chelsea-Liverpool DIRETTA LIVE (0-2): Salah raddoppia (Di domenica 2 gennaio 2022) Chelsea-LIVErpool DIRETTA LIVE, primo tempo 30? di gioco, i Reds sono avanti per 0-2. Difficile la reazione dei padroni di casa, poco lucidi negli ultimi metri. 26? GOL LIVErpool: Alexander-Arnold con un lancio perfetto imbecca Salah sulla destra. L’egiziano arriva sul fondo e scarica, battendo Mendy sul suo palo. Sigillo numero 16 in Premier per lui, sempre più padrone della classifica marcatori. 19? occasione Chelsea: traversone destro di Azpilicueta, accorre il dirimpettaio Alonso che però spara al volo in curva, tutto solo. Potenziale opportunità non sfruttata al meglio. 17? ammonizione Chelsea: Pulisic duro su intervento a ridosso dell’area avversaria, primo sanzionato per i londinesi. Passati il quarto d’ora sul ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 2 gennaio 2022), primo tempo 30? di gioco, i Reds sono avanti per 0-2. Difficile la reazione dei padroni di casa, poco lucidi negli ultimi metri. 26? GOL: Alexander-Arnold con un lancio perfetto imbeccasulla destra. L’egiziano arriva sul fondo e scarica, battendo Mendy sul suo palo. Sigillo numero 16 in Premier per lui, sempre più padrone della classifica marcatori. 19? occasione: traversone destro di Azpilicueta, accorre il dirimpettaio Alonso che però spara al volo in curva, tutto solo. Potenziale opportunità non sfruttata al meglio. 17? ammonizione: Pulisic duro su intervento a ridosso dell’area avversaria, primo sanzionato per i londinesi. Passati il quarto d’ora sul ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LIVERPOOL, 3 GIOCATORI OUT CONTRO IL CHELSEA Alisson, Firmino e Matip sospetti positivi al Covid-… - AlessiioMessina : @LeonettiFrank Mentre nel bel Paese si ipotizzano fantomatici rinvii, a Londra Stamford bridge, Chelsea & Liverpoo… - RynaRaptor : Il Chelsea pensava veramente di lottare insieme a City e Liverpool per la Premier ahaha - 4gog0 : @PierSciarra5 Sto vedendo Chelsea Liverpool e non mi sento di dire che il Milan sia inferiore al Chelsea. Ovviament… - trecchinese : Per ora Chelsea preso a pallate dal Liverpool, che ricordiamolo sarà nostro avversario agli ottavi di CL. ?? -