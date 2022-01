Chelsea-Liverpool DIRETTA LIVE (0-0): via alle 17:30 (Di domenica 2 gennaio 2022) Chelsea-LIVErpool DIRETTA LIVE, primo tempo Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chelsea-LIVErpool, big match valido per la 21a giornata di Premier League. Calcio d’inizio allo Stamford Bridge alle ore 17:30, qui le formazioni ufficiali. I Blues si approcciano a questa sfida dopo le pesanti dichiarazioni di Romelu Lukaku, che non è tra i convocati di Tuchel. Per i londinesi un inaspettato 1-1 casalingo col Brighton nell’ultimo turno: la vetta dista ora 11 lunghezze. 3-4-2-1 il modulo prescelto, con Pulisic e Mount a sostenere il falso nueve Havertz. I Reds, d’altro canto, sono reduci dall’1-0 subito dal rilanciato Leicester, col quale sono rimasti fermi a quota 41, in terza posizione. La zona Champions ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 2 gennaio 2022), primo tempo Benvenuti alladi, big match valido per la 21a giornata di Premier League. Calcio d’inizio allo Stamford Bridgeore 17:30, qui le formazioni ufficiali. I Blues si approcciano a questa sfida dopo le pesanti dichiarazioni di Romelu Lukaku, che non è tra i convocati di Tuchel. Per i londinesi un inaspettato 1-1 casalingo col Brighton nell’ultimo turno: la vetta dista ora 11 lunghezze. 3-4-2-1 il modulo prescelto, con Pulisic e Mount a sostenere il falso nueve Havertz. I Reds, d’altro canto, sono reduci dall’1-0 subito dal rilanciato Leicester, col quale sono rimasti fermi a quota 41, in terza posizione. La zona Champions ...

