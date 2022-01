Chelsea-Liverpool 2-2, Lijnders: “Mancato ultimo passaggio, ma complimenti alla squadra” (Di domenica 2 gennaio 2022) “C’è stata un’intensità incredibile fin dall’inizio da parte di entrambe le squadre. Avremmo voluto più controllo sulla partita e più possesso palla nella loro metà campo. Abbiamo avuto diversi contropiede ma ci è Mancato l’ultimo passaggio oppure c’è stato qualche fuorigioco di poco. Nel secondo tempo siamo stati migliori di loro, dopo il loro pressing c’era sempre il campo molto aperto e avremmo dovuto fare passaggi con tempistiche migliori per i nostri attaccanti”. Così Papijn Lijnders, che ha sostituito Jurgen Klopp sulla panchina in occasione di Chelsea-Liverpool, ai microfoni di Sky Sports al termine della partita, conclusasi sul 2-2. L’allenatore in seconda dei Reds ha aggiunto: “Nella situazione in cui eravamo, dobbiamo fare grandi complimenti ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) “C’è stata un’intensità incredibile fin dall’inizio da parte di entrambe le squadre. Avremmo voluto più controllo sulla partita e più possesso pnella loro metà campo. Abbiamo avuto diversi contropiede ma ci èl’oppure c’è stato qualche fuorigioco di poco. Nel secondo tempo siamo stati migliori di loro, dopo il loro pressing c’era sempre il campo molto aperto e avremmo dovuto fare passaggi con tempistiche migliori per i nostri attaccanti”. Così Papijn, che ha sostituito Jurgen Klopp sulla panchina in occasione di, ai microfoni di Sky Sports al termine della partita, conclusasi sul 2-2. L’allenatore in seconda dei Reds ha aggiunto: “Nella situazione in cui eravamo, dobbiamo fare grandi...

