Chelsea | l’ex attaccante polemico | “Si staranno mangiando le mani”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 2 gennaio 2022) Paolo Di Canio, come spesso fa, non le manda a dire. Infatti,dei Blues ha commentato così a SkySport, l’intervista di Lukaku e il provvedimento preso da Tuchel di non convocarlo per la partita odierna contro il Liverpool, terminata 2-2: ” Alsei uno dei tanti, tra l’altro dici cose del genere dopo aver avuto problemi fisici. La squadra senza di lui ha giocato meglio. Sembra un giocatore di carattere, una in realtà è fragilissimo. Con queste parole si è fatto un autogol clamoroso.“ Di CanioLukakuL’opinionista di Sky si è poi espresso su quello che potrebbe essere il pensiero delsul suo numero nove: “Credo che già da un po’ Tuchel non fosse soddisfatto e che ilsi stesse ...