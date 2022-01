Chelsea, dichiarazioni Lukaku: Tuchel lo esclude contro il Liverpool (Di domenica 2 gennaio 2022) Duro faccia a faccia tra Thomas Tuchel e Romelu Lukaku dopo le dichiarazioni di quest’ultimo, rilasciate a Sky Sport, sulla sua voglia di tornare in nerazzurro e sul fatto di non essere soddisfatto della situazione a Londra. Secondo quanto riportato dalla stessa emittente italiana, il tecnico del Chelsea ha deciso di escludere l’ex attaccante dell’Inter per la gara di oggi di Premier League contro il Liverpool. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Duro faccia a faccia tra Thomase Romeludopo ledi quest’ultimo, rilasciate a Sky Sport, sulla sua voglia di tornare in nerazzurro e sul fatto di non essere soddisfatto della situazione a Londra. Secondo quanto riportato dalla stessa emittente italiana, il tecnico delha deciso dire l’ex attaccante dell’Inter per la gara di oggi di Premier Leagueil. SportFace.

