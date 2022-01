Chelsea | arriva la rappresaglia di Tuchel | Lukaku scartato dai convocati per il Liverpool

(Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex attaccante dell’Inter, Romelu, a Sky, che l’attuale suo allenatore,, ha dichiarato apertamente di non aver gradito, in conferenza stampa,quella che somiglia ad una vera e propriada parte del tecnico delverso il belga., infatti, sembra non figurare nell’elenco deiper il match in programma oggi pomeriggio contro il. Guarderà i suoi compagni giocare dal divano di casa. In Inghilterra la decisione ha destato grande scalpore. L'articolo ilNapolista.

Dopo le prime indiscrezioni arrivate nella serata di ieri, questa mattina è arrivata la conferma. Romelu Lukaku non è stato convocato dal tecnico del Chelsea Thomas Tuchel per la gara in programma que ...