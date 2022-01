Che Gossip: Alessia Macari trasformata |Bianca Guaccero flirt bollente | Donna Imma, la figlia è identica (Di domenica 2 gennaio 2022) Trasformazione per la ciociara Alessia Macari, la figlia di Imma Polese ha una cosa in comune con la madre, Bianca Guaccero è stata corteggiata in diretta: ecco le notizie della settimana. Alessia Macari, Imma Polese e Bianca GuacceroTerminata la settimana, torniamo come sempre con la nostra rubrica di Gossip. Questa settimana la cronaca rosa ha visto protagonisti tantissimi personaggi dello spettacolo. Dalla positività di Fedez e Chiara Ferragni al Covid, passando per il Capodanno esplosivo di Wanda Nara in Argentina. Ma nessuna di queste notizie fa parte della nostra top tre. Tra le curiosità più succulenti abbiamo la grande trasformazione di ... Leggi su chenews (Di domenica 2 gennaio 2022) Trasformazione per la ciociara, ladiPolese ha una cosa in comune con la madre,è stata corteggiata in diretta: ecco le notizie della settimana.Polese eTerminata la settimana, torniamo come sempre con la nostra rubrica di. Questa settimana la cronaca rosa ha visto protagonisti tantissimi personaggi dello spettacolo. Dalla positività di Fedez e Chiara Ferragni al Covid, passando per il Capodanno esplosivo di Wanda Nara in Argentina. Ma nessuna di queste notizie fa parte della nostra top tre. Tra le curiosità più succulenti abbiamo la grande trasformazione di ...

Advertising

Robecho1 : @chedisagio Per non parlare dell'influenza che hanno i social o l'importanza delle notizie di gossip piuttosto che le emergenze planetarie - Claudia99776 : @Epnoveotto Diciamo che l'invidia su questa coppia è tanta. Non vedono l'ora che si lasciano per dire che è finta c… - Cosmopolitan_IT : Che ci siano nozze in vista? ?? - Gimpel40229645 : @Danireport Mi chiudo a cosa servano tutti sti '#giornalisti'. Sono rari quelli che s'impegnano in qualche inchiest… - VanityFairIt : Nei giorni in cui tanto si parla dell'assenza infinita di Charlène Wittstock, torna in mente la vicenda della mogli… -