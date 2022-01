“Che dire… Imperiale…” Guendalina Tavassi insaziabile, la scollatura è al limite della legalità – FOTO (Di domenica 2 gennaio 2022) Esordisce senza riserve la sensuale showgirl Guendalina Tavassi, l’alba di questo 2022 ha per lei “l’oro in bocca”… E che dimostrazione! L’influencer, opinionista e soubrette classe 1986, Guendalina Tavassi, sembrerebbe essere risorta come una storica e seducente fenice a seguito delle sue non particolarmente felici questioni amorose vissute nel corso di questo appena conclusosi, ed assai L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 2 gennaio 2022) Esordisce senza riserve la sensuale showgirl, l’alba di questo 2022 ha per lei “l’oro in bocca”… E che dimostrazione! L’influencer, opinionista e soubrette classe 1986,, sembrerebbe essere risorta come una storica e seducente fenice a seguito delle sue non particolarmente felici questioni amorose vissute nel corso di questo appena conclusosi, ed assai L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

borghi_claudio : @noncista_s @sbonaccini Grafico molto utile. Poi lo diamo in mano a quei fenomeni di @Fiaso_it, che da mesi fanno t… - vaticannews_it : #1gennaio #PapaFrancesco: Maria è la madre della cattolicità. Possiamo, forzando il linguaggio, dire che per questo… - ilpost : Trent'anni fa, oggi, si tenne uno dei discorsi di fine anno più brevi della storia italiana: poco più di tre minuti… - catiuz92 : Quando credo che Soleil non abbia motivo di fare o dire cose, poi puntualmente capisco che lei vede, sente e agisce… - GsSargenti : @AliprandiJacopo Ecco appunto so pure vaccinati e non cambia niente. Sta cosa me da un caxxo di fastidio assurdo. C… -

Ultime Notizie dalla rete : Che dire… Le Messe in diretta tv e social di domenica 2 gennaio 2022 Avvenire